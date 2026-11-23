Судебные приставы проконтролировали процесс передачи лесного участка министерству природных ресурсов и экологии Ульяновской области.

Новость по теме Жительнице Карсунского района пришлось вернуть незаконно полученные выплаты

По информации УФССП региона, с иском о возврате 0,05 гектара леса в Чердаклинском районе в суд обратилось министерство. Суд удовлетворил требования истца и обязал местного жителя участок леса вернуть по акту приёма-передачи. На основании исполнительного документа, выданного судом, отделение судебных приставов возбудило исполнительное производство. Судебный пристав уведомил об этом гражданина, но тот к исполнению судебного решения не приступил, в связи с чем с мужчины взыскали исполнительский сбор в размере 5000 рублей. В дальнейшем должник продолжил игнорировать судебное решение, за что к нему неоднократно применялись меры административного воздействия и назначались штрафы.

Итогом принятых мер стало подписание должником акта приёма-передачи участка леса.