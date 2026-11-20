Судебные приставы проконтролировали установку надписей и обозначений на объектах культурного наследия Димитровграда: «Доходный дом кон. XIX в.», «Доходные дома с гостиничными номерами Фишера к. XIX —нач. XХ вв.»". С исковыми требованиями о понуждении организации и физического лица установить на исторических зданиях таблички обращалась прокуратура города. Суд требования удовлетворил.

На основании исполнительных документов, выданных судом, в отделении судебных приставов были возбуждены исполнительные производства.