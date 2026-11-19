Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего сегодня, 19 ноября, в Карсунском районе.

Новость по теме В Барышском районе 17-летний водитель «Опеля» устроил ДТП с 5 пострадавшими

По информации УМВД региона, трагический инцидент случился около 18:20 между сёлами Нагаево и Сухой Карсун. Автомобиль «Лада Калина» съехал с дороги и опрокинулся в кювет. 16-летняя девочка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. За рулём транспортного средства находилась её сверстница. По предварительным данным, несовершеннолетняя не справилась с управлением.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента. Проводится доследственная проверка.