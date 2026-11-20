Администрация Новоульяновска сообщила об актах вандализма, совершённых в отношении контейнеров нового оператора по обращению с ТКО, зашедшего в город на этой неделе.
В администрации разъяснили последствия: без колёс контейнер невозможно переместить к мусоровозу — техника физически не сможет забрать баки из дворов.
Регоператор «Горкомхоз» официально уведомил: пока контейнеры не отремонтируют, мусор вывозиться не будет. Страдать от этого будут все жители, включая тех, кто к порче имущества не имеет никакого отношения.
Информация о произошедшем передана в полицию.
«Средства, которые будут потрачены на ремонт или замену испорченных баков, — это бюджетные деньги, — отмечают в администрации. — Каждый такой случай — это кража средств, которые могли пойти на благоустройство, ремонт дорог или освещение ваших же дворов».
Жителей призывают к сознательности и просят — если вы заметили, что кто-то портит общее имущество, незамедлительно сообщите об этом в полицию и единую ддиспетчерскую службу, зафиксируйте нарушение на фото- или видеокамеру.