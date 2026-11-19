Накануне, 18 ноября, Муниципальный центр управления зафиксировал сигнал, что в русле реке Свияги в районе посёлка Сельдь обнаружены следы пребывания бобров. Ульяновцы выразили опасение, что весной при прохождении паводковых вод весной это может вызвать заторы.

Сегодня специалисты поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты» обследовали береговую линию и подтвердили — бобры здесь живут: на месте выявлены обгрызенные стволы деревьев. При этом фактов строительства хатки и плотины спасатели не зафиксировали. В русле реки также нет поваленных деревьев и заторов, пропуск воды не затруднён. Несмотря на это, место, где обнаружены следы пребывания бобров, взято на контроль.