В 2026 году региональное отделение Социального фонда России выплатило единовременное пособие на 232 ребёнка, воспитывающихся в приёмных семьях.

Право на получение выплаты при передаче ребёнка в семью имеют приёмные родители, усыновители, опекуны и попечители. В этом году размер выплаты составляет 28 450,45 рублей. Если усыновлён ребёнок с инвалидностью или старше 7 лет, пособие выплачивается в повышенном размере — 217 384,58 рубля. Эта же сумма полагается опекунам и приёмных родителям, усыновившим братьев или сестёр.

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Подать заявление на пособие можно на портале госуслуг, в офисе МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по Ульяновской области.

Обратиться за назначением выплаты можно через шесть месяцев после оформления опеки, в случае усыновления — через шесть месяцев с даты вступления в силу судебного решения.

Решение о назначении выплаты принимается в течение десяти дней со дня приёма заявления и всех необходимых документов, деньги перечисляются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

По всем возникшим вопросам следует обращаться в единый единый контакт-центр Отделения СФР по Ульяновской области, телефон: 8 800 100 00 01. Звонок бесплатный.