В регионе уверенно растёт заболеваемость гриппом. Об этом сообщает известный в Ульяновске врач-педиатр Дмитрий Малых.

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«Каждый день минимум по 2-3 человека присылают фотографии положительных экспресс-тестов для диагностики этого заболевания», — рассказал в соцсетях специалист.

Симптомы заболевания: температура под 40, которая не сбивается, сильная слабость, кашель, головная боль, озноб. Болезнь очень заразная — за короткий промежуток заболевают все члены семьи. Грипп гораздо чаще, чем другие респираторные вирусные инфекции, приводит к значимым осложнениям: пневмониям, отитам, заболеваниям сердца и нервной системы.

Чтобы избежать заражения, врач рекомендует запланировать на ближайшее время визит к врачу для прохождения вакцинации.