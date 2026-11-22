В регионе уверенно растёт заболеваемость гриппом. Об этом сообщает известный в Ульяновске врач-педиатр Дмитрий Малых.
Симптомы заболевания: температура под 40, которая не сбивается, сильная слабость, кашель, головная боль, озноб. Болезнь очень заразная — за короткий промежуток заболевают все члены семьи. Грипп гораздо чаще, чем другие респираторные вирусные инфекции, приводит к значимым осложнениям: пневмониям, отитам, заболеваниям сердца и нервной системы.
Чтобы избежать заражения, врач рекомендует запланировать на ближайшее время визит к врачу для прохождения вакцинации.