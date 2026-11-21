В Заволжской районе Ульяновска задержали злостного нарушителя ПДД. Как сообщают в УМВД региона, у дома №40 по улице 40-летия Победы сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находился 22-летний парень, лишённый водительских прав за пьяную езду. Проходить освидетельствование на состояние опьянения молодой человек отказался.

Нарушителя доставили в отдел полиции, где на него составили протокол по ст. 6.9 КоАП РФ («Отказ от прохождения медицинского освидетельствования»). Также возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Повторное управлении транспортным средством в состоянии опьянения»). Автомобиль, за рулём которого нарушитель был пойман, отправился на спецстоянку. В Октябрьском бесправный водитель пытался скрыться от ДПС на авто и бегом Подробнее