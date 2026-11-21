В селе Белый Ключ обустроили сход к роднику. Как рассказали в администрации Ульяновска, работы провели по распоряжению главы города Александра Болдакина, который, побывав на источнике 19 сентября, выступил с инициативой улучшить доступ к нему.

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«Это место – знаковое для нашего города, - отметил мэр. - Здесь бьют несколько родников, а водицу набирают не только жители села и города, но даже приезжают из населённых пунктов соседних районов».

По областной программе специалисты отремонтировали спуск, деревянные срубы вокруг каптажей, усилили навесы, забетонировали дорожку. Также градоначальник дал поручение проработать варианты, как сделать процесс набора воды более удобным, особенно для граждан старшего поколения.

Благоустроительные работы проводились в два этапа. Сначала силами строительной компании «Магма Симбирск» у одного из источников возвели подпорную стену из красного кирпича, затем установили металлическую площадку со ступенями, изготовленную на предприятии «Метеллоконструкции». В результате процесс набора воды стал более удобным и безопасным.