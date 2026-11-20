Следственные органы СКР по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Карсунского района. Они обвиняются в получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателей, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Преступная деятельность фигурантов пресечена в результате совместной работы региональных управлений СК, МВД, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии.
По ходатайству следователя начальнику отдела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении ведущего специалиста — в виде запрета определённых действий.
В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ.