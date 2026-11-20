Следственные органы СКР по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Карсунского района. Они обвиняются в получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателей, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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По версии следствия, в период с января 2023 года по апрель 2026-го фигуранты, занимающие должности начальника отдела и ведущего специалиста, получили от главы фермерского хозяйства 3 млн рублей в качестве взятки за оказание содействия в получении из областного бюджета субсидии в размере 30 млн рублей на развитие семейной фермы.

Преступная деятельность фигурантов пресечена в результате совместной работы региональных управлений СК, МВД, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии.

По ходатайству следователя начальнику отдела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении ведущего специалиста — в виде запрета определённых действий.

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ.