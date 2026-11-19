Губернатор Алексей Русских принял участие в форуме Союзного государства «Интеграция», который проходит в Москве. Глава региона поделился с участниками мероприятия опытом Ульяновской области и провел встречу с Государственным секретарём Союзного государства Сергеем Глазьевым. Стороны обсудили новые направления промышленной кооперации, реализацию инвестпроектов, сотрудничество в здравоохранении и гуманитарной сфере. По словам губернатора, Сергей Юрьевич высоко оценил наработки региона.
Ещё один новый проект, на котором остановил внимание губернатор, — создание «Союзного станка» на базе Ульяновского станкостроительного завода и холдинга «Белорусская станкостроительная компания». Данную инициативу поддержал Президент Белоруссии Александр Лукашенко. В начале ноября представители братской республики посетили ульяновское предприятие и приступили к формированию дорожной карты.
Также намечается сотрудничество в отрасли железнодорожного машиностроения. «Инжиниринг Сервис — Путьмаш» и Белорусская железная дорога договорились об опытной эксплуатации подбивочных блоков на белорусских путевых машинах. Также прорабатывается вопрос создания в Беларуси сборочного производства специального подвижного состава.
Налажено взаимодействие и в отрасли здравоохранения. Так, с 2022 года в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии ФМБА России (Димитровград) реализуется мероприятие Союзного государства по лечению граждан Беларуси и России с использованием протонной терапии. Также наш регион присоединился к к программе Союзного государства по санаторно-курортному лечению ветеранов боевых действий.
Также не осталась без внимания тема поддержки ульяновских поисковиков и образовательные поездки наших талантливых школьников по Республике Беларусь.
«Рассчитываем на поддержку Постоянного комитета Союзного государства в развитии наших инициатив, — отметил Алексей Русских. — У нас уже есть прочная основа для сотрудничества и перспективы для совместных проектов».