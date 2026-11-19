Губернатор Алексей Русских принял участие в форуме Союзного государства «Интеграция», который проходит в Москве. Глава региона поделился с участниками мероприятия опытом Ульяновской области и провел встречу с Государственным секретарём Союзного государства Сергеем Глазьевым. Стороны обсудили новые направления промышленной кооперации, реализацию инвестпроектов, сотрудничество в здравоохранении и гуманитарной сфере. По словам губернатора, Сергей Юрьевич высоко оценил наработки региона.

Новость по теме Русских и Лукашенко обсудили сотрудничество Ульяновской области и Беларуси

«Наш товарооборот с Республикой ежегодно растет, — подчеркнул Алексей Русских. — За первое полугодие 2026 года +16%. Среди основных направлений промышленной кооперации: авиа- и автомобилестроение, радиоэлектроника. Например, УАЗ работает с Борисовским заводом „Автогидроусилитель“, „Федерал-Могул Димитровград“ поставляет вкладыши для двигателей техники МАЗ, торговый дом „Акро“ и МАЗ реализуют соглашение о комплектах шторных прицепов, для „Белджи“ компания „Проф-ИТ“ разработала программное обеспечение».

Ещё один новый проект, на котором остановил внимание губернатор, — создание «Союзного станка» на базе Ульяновского станкостроительного завода и холдинга «Белорусская станкостроительная компания». Данную инициативу поддержал Президент Белоруссии Александр Лукашенко. В начале ноября представители братской республики посетили ульяновское предприятие и приступили к формированию дорожной карты.

Также намечается сотрудничество в отрасли железнодорожного машиностроения. «Инжиниринг Сервис — Путьмаш» и Белорусская железная дорога договорились об опытной эксплуатации подбивочных блоков на белорусских путевых машинах. Также прорабатывается вопрос создания в Беларуси сборочного производства специального подвижного состава.

Налажено взаимодействие и в отрасли здравоохранения. Так, с 2022 года в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии ФМБА России (Димитровград) реализуется мероприятие Союзного государства по лечению граждан Беларуси и России с использованием протонной терапии. Также наш регион присоединился к к программе Союзного государства по санаторно-курортному лечению ветеранов боевых действий.

Также не осталась без внимания тема поддержки ульяновских поисковиков и образовательные поездки наших талантливых школьников по Республике Беларусь.

«Рассчитываем на поддержку Постоянного комитета Союзного государства в развитии наших инициатив, — отметил Алексей Русских. — У нас уже есть прочная основа для сотрудничества и перспективы для совместных проектов».