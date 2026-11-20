В государственной ветеринарной службе Ульяновской области собираются запустить пилотный проект по внедрению системы телемедицинских ветеринарных консультаций.

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Как сообщают в региональном агентстве ветеринарии, проект предполагает дистанционное взаимодействие между ветеринаром из района и специалистами областного центра. Первый остаётся лечащим врачом и несёт ответственность за пациента, вторые помогают в сложных случаях, предоставляя профессиональную консультационную поддержку.

Предусмотрено три формата работы:

плановый консилиум — разбор случая по заявке районной станции с изучением истории болезни и результатов анализов,

экстренная консультация — оперативная помощь специалистов в сложных случаях,

дистанционное сопровождение — консультация по видеосвязи, в том числе во время проведения УЗИ и других процедур.

Данный подход особенно актуален для отдалённых районов, откуда поездка с животным в Ульяновск или Димитровград связана с дополнительными расходами и стрессом.

Предполагается, что дистанционные консультации будут носить рекомендательный характер. Поставить окончательный диагноз и назначить лечение можно будет только по итогам очного очного осмотра.