В государственной ветеринарной службе Ульяновской области собираются запустить пилотный проект по внедрению системы телемедицинских ветеринарных консультаций.
Предусмотрено три формата работы:
- плановый консилиум — разбор случая по заявке районной станции с изучением истории болезни и результатов анализов,
- экстренная консультация — оперативная помощь специалистов в сложных случаях,
- дистанционное сопровождение — консультация по видеосвязи, в том числе во время проведения УЗИ и других процедур.
Данный подход особенно актуален для отдалённых районов, откуда поездка с животным в Ульяновск или Димитровград связана с дополнительными расходами и стрессом.
Предполагается, что дистанционные консультации будут носить рекомендательный характер. Поставить окончательный диагноз и назначить лечение можно будет только по итогам очного очного осмотра.