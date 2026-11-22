С начала года с улиц Ульяновска убрали 15 нестационарных торговых объектов, установленных с нарушениями. Такие данные приводят в администрации города.

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Работы по наведению порядка в сфере размещения НТО и соблюдению правил благоустройства на прилегающих к ним территориям проводятся по поручению мэра Александра Болдакина. Систематический мониторинг исполнения законодательства в указанной сфере проводят квартальные уполномоченные администрации совместно со специалистами управлений инвестиций и планирования и административно-технического контроля. Также проверяется законность установки и функционирования НТО, фотоотчёты по которым периодически передаёт градоначальник по итогам ежедневных объездов Ульяновска.