Школьники из Ульяновской области стали победителями Всероссийского конкурса «Ученик года». С успешным выступлением ребят поздравил губернатор Алексей Русских.

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Лучший результат показала десятиклассница Ангелина Ромашкина из школы № 6 города Димитровграда. Она победила в номинации «Спортсмен года». Ангелина профессионально

занимается дзюдо, в этом году выполнила норматив кандидата в мастера спорта, имеет золотой знак ГТО, неоднократно становилась победителей и призёром соревнований. При этом девочка отлично учится, участвует в олимпиадах, творческих и общественных проектах, занимается волонтёрством.

«Ангелина доказала, что целеустремленность и труд помогают добиваться высоких результатов», — подчеркнул губернатор.

Специального приза в номинации «Творческая личность года» удостоена ученица 11 класса Володарской школы Чердаклинского района Ирина Кашкорова.

Ульяновскую область также представляли ученик 10 класса Оськинской школы Инзенского района Иван Прохоров и ученик 11 класса гимназии № 65 города Ульяновска Александр Тютюник.

Всего в конкурсе участвовали 200 талантливых ребят из 50 регионов страны.

Алексей Русских поблагодарил ребят за достойное выступление и волю к победе.