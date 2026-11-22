Режиссёр Искандер Сакаев сообщил о своём уходе из Ульяновского областного театра драмы. Как объяснил в соцсетях постановщик, 20 ноября закончился его контракт с театром, который он решил не продлевать. Причину своего ухода сразу успешной премьеры спектакля «Бег. Булгаков. Сны» режиссёр объяснять не стал и попросил публику «не строить каких -то конспирологических теорий и разоблачительных догадок относительно поводов и причин такой резкой „перемены участи“».

«Конечно, несколько неожиданно уходить из театра в начале сезона да ещё и после успешной премьеры под восторги зрителей, но лучше пойти, куда хочется самому и с нужной для тебе скоростью, авось куда-нибудь да приду, так что ждите,» — поделился Сакаев.

Режиссёр поблагодарил всех, с кем работал за последний год и разделял с ним радость выпуска каждого спектакля. Всего из за минувший сезон было четыре: «Кара Карамазовых», «Золотой теленок», «Гримерная», «Гертруда и другие». Пятой постановкой стал спектакль «Бег», вышедший уже в новой сезоне.