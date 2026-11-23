Ночью 23 ноября над Ульяновской областью перехватили и уничтожили два вражеских БПЛА. Как сообщает губернатор Алексей Русских, обломки беспилотников упали на территории Чердаклинского района. Люди не пострадали, имущество повреждений не получило. Глава региона поблагодарил за слаженную работу дежурные средства ПВО и мобильные огневые группы.

Напоминаем: в целях обеспечения безопасности распространять в интернете фотографии и видеозаписи БПЛА, их обломков и работы ПВО строжайше запрещено. Также не следует близко подходить к обломкам упавших дронов — они могут нести смертельную угрозу.

При визуальном обнаружении летящих БПЛА необходимо сообщать по телефону 112.