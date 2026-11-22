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Ульяновская прокуратура нашла более 300 нарушений в работе правоохранителей

Прокуратура Ульяновской области подвела итоги своей работы за минувшую неделю.

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