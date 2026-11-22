Прокуратура Ульяновской области подвела итоги своей работы за минувшую неделю.
- На личных приёмах руководители региональной и территориальных прокуратур приняли 103 граждан;
- Сотрудниками надзорного ведомства рассмотрено 337 обращений;
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- Территориальными органами прокуратуры пресечены нарушения законодательства в таких сферах, как защита прав инвалидов, пенсионеров и предпринимателей, здравоохранение, безопасность дорожного движения, газоснабжение, труд, порядок рассмотрения обращений граждан, обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания.
- Прокуратуры Засвияжского и Ленинского районов Ульяновска, а также Чердаклинского района защитили право детей на охрану жизни и здоровья;
- Прокуратуры Николаевского и Карсунского районов добились ликвидации несанкционированных свалок мусора;
- Поддержано гособвинение по 53 уголовныму делам.