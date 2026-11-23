В Ульяновской области 24-летний парень погиб, попав под поезд.

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Как сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, трагический инцидент произошёл утром 23 ноября на 720-м километре перегона Свет — Инза Куйбышевской железной дороги. Молодой человек, торопясь на работу, попытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог.

Следственные органы Центрального МСУТ СК России проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, оцениваются действия всех ответственных лиц.