23 ноября на 81-м году жизни скончалась выдающийся балетмейстер, педагог, заслуженный работник культуры РФ Нина Кыштымова. Печальную новость сообщили в министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области.

Всю свою жизнь Нина Ильинична посвятила танцу: в конце 1960-х начинала как балерина в Улан-Удэ, затем окончила Московский государственный институт культуры по специальности «режиссура балета».

В 1972 году Нина Ильинична переехала в Ульяновск, где вместе с супругом открыла хореографическое направление в училище культуры. На протяжении 40 с лишним лет преподавала классический танец, композицию и методику работы с ансамблями, воспитав целую плеяду талантливых танцоров, ныне выступающих на сценах по всей России.

С 2014 года Нина Ильинична была балетмейстером ансамбля татарской песни «Булгар», под её руководством творческий коллектив неоднократно становился победителем и призёром различных конкурсов.

Её вклад в культуру отмечен высокими наградами: в 2002 году Нине Кышымовой было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», в 2007 году она получила нагрудный знак губернатора «За веру и добродетель», а в 2026-м была удостоена специальной награды «Маэстро» на XVIII Областной межведомственной премии «Браво, Маэстро!».

Прощание с Ниной Ильиничной пройдет 25 ноября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе: с 11:00 — панихида, в 12:00 — отпевание.