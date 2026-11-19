18 ноября ушёл из жизни музыкальный деятель Яков Либеров — заслуженный работник культуры РФ, ветеран военно оркестровой службы Вооружённых Сил РФ. Печальную новость сообщили в министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области.

Почти 40 лет своей жизни Яков Владимирович посвятил музыке: служил в оркестрах Ульяновского гвардейского высшего командного танкового училища и Ульяновского гвардейского Суворовского военного училища, работал в Ульяновской филармонии и Центре народной культуры. Яков Либеров — создатель Всероссийского фестиваля конкурса инструментального мастерства «Крещендо», объединявшего творческие коллективы и выдающихся музыкантов страны.

За заслуги в сфере музыкального искусства Яков Либеров был награждён памятным знаком «Николай Римский Корсаков».

Прощание с музыкантом состоится 20 ноября в 12:00 в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе.