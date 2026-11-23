20 ноября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ульяновска поступило тревожное сообщение с проспекта Гая (Железнодорожный район) — пожилой мужчина упал в запертой квартире и не может самостоятельно подняться.

Прибывшие на место спасатели городского управления гражданской защиты, спилив оконную решётку при помощи бензореза, проникли в квартиру на первом этаже. Оказавшись в помещении, специалисты дежурной смены открыли входную дверь изнутри и передали пострадавшего пенсионера бригаде скорой помощи.