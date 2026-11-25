Ушёл из жизни Почетный житель Димитровграда, учёный и педагог Георгий Ильмушкин. Печальную новость сообщили в администрации города атомщиков.

Георгий Максимович родился 19 апреля 1946 года в селе Чувашское Эштебенькино Челно-Вершинского района Куйбышевской (ныне — Самарская) области. Трудовую деятельность начал в 1972 году в Димитровградском институте технологии, управления и дизайна, прошёл путь от от ассистента до заведующего кафедрой высшей математики Димитровградского инженерно-технологического института — филиала Национального исследовательского ядерного университета ДИТИ НИЯУ МИФИ.

В последние годы Георгий Максимович работал в МГТУ им. К.Г. Разумовского, был членом совета старейшин Симбирского казачьего округа Поволжского войскового казачьего общества.

Георгий Максимович — кандидат физико-математических и доктор педагогических наук, профессор, Почётный работник высшего образования РФ, заслуженный работник образования Ульяновской области, заслуженный деятель науки и образования Российской академии естествознания. Награждён золотыми медалями Европейской научно-промышленной палаты, медалями «За новаторскую работу в области высшего образования», «За укрепление авторитета российской науки», знаком «За заслуги перед Димитровградом».

Георгий Ильмушкин — создатель собственной научной школы, его труды входят в золотой фонд отечественной науки, его идеи и разработки — важная часть развития системы образования. Имя учёного занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

«Уход из жизни Георгия Максимовича Ильмушкина — большая утрата для города, для всех нас, — говорится в некролоне. — Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда сохранится в сердцах многих его учеников и коллег, его имя навсегда останется в истории Димитровграда».