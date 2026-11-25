16 управляющих компаний Ульяновска внепланово проверят на предмет соблюдения требований по содержанию и обслуживанию жилищного фонда.

По информации начальника отдела лицензирования и лицензионного контроля за деятельностью по управлению многоквартирными домами Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области Алексея Лазарева, поводом для проверок стали полученные сведения о нарушении управляющими организациями требований законодательства при подготовке жилых домов к зиме: отсутствие акта готовности, непроведение промывки и опрессовки отопительных систем.

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В список вошли: ООО «Атмосфера», ООО «УК «Коммунальный стандарт», ООО «Ренессанс Сити», ООО «ЮНТ», ООО «УК Основа», ООО «Технотаун», ООО «Ремстройсервис», ООО «УК «МегаЛинк», ООО «УК «Дельта», ООО «УК Теплосвет», ООО «УК Галактика», ООО «Альбион», ООО «РЖК», ООО «УК Мегалит», ООО «Фортком» и ООО «Новый день».

«В отношении этих организаций проводятся контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых, на основании отчёта инспектора, будут выданы предписания и применены штрафные санкции к лицензиату», — сообщил Алексей Лазарев.

Проверки в отношении управляющих компаний инициировала администрация города совместно с ресурсоснабжающими организациями и по согласованию с органами прокуратуры.

По закону, управляющая организация отвечает за исправность внутридомовой системы отопления и должна поддерживать в помещениях МКД нормативную температуру. Если от жильцов поступают жалобы на несоблюдение температурного режима, организуется проверка. С начала отопительного сезона на телефон горячей линии жилинспекции поступило более 150 звонков, на их основании в домах была выполнена наладка системы центрального отопления и устранена завоздушенность. Большинство управляющих компаний оперативно реагировало на поступающие сигналы и своевременно их отрабатывало.