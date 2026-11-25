16 управляющих компаний Ульяновска внепланово проверят на предмет соблюдения требований по содержанию и обслуживанию жилищного фонда.
По информации начальника отдела лицензирования и лицензионного контроля за деятельностью по управлению многоквартирными домами Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области Алексея Лазарева, поводом для проверок стали полученные сведения о нарушении управляющими организациями требований законодательства при подготовке жилых домов к зиме: отсутствие акта готовности, непроведение промывки и опрессовки отопительных систем.
«В отношении этих организаций проводятся контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых, на основании отчёта инспектора, будут выданы предписания и применены штрафные санкции к лицензиату», — сообщил Алексей Лазарев.
Проверки в отношении управляющих компаний инициировала администрация города совместно с ресурсоснабжающими организациями и по согласованию с органами прокуратуры.
По закону, управляющая организация отвечает за исправность внутридомовой системы отопления и должна поддерживать в помещениях МКД нормативную температуру. Если от жильцов поступают жалобы на несоблюдение температурного режима, организуется проверка. С начала отопительного сезона на телефон горячей линии жилинспекции поступило более 150 звонков, на их основании в домах была выполнена наладка системы центрального отопления и устранена завоздушенность. Большинство управляющих компаний оперативно реагировало на поступающие сигналы и своевременно их отрабатывало.