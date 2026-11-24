Сегодня, 24 ноября, столетний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны, Почётный житель Ульяновска Афанасий Золотуев. Юбиляра поздравили губернатор Алексей Русских, глава областного центра Александр Болдакин и представители администрации города.

На фронт Афанасий Феофанович был призван в 17 лет, служил рядовым в 67-м запасном стрелковом полку. В 1944 году обучился на радиста. В 1945 году принимал участие в войне с Японией. После её окончания продолжал службу в Забайкалье, на Западной Украине и в Германии.

За мужество и героизм был награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За боевые заслуги».

В рядах Советской Армии Афанасий Золотуев служил до 1975 года. Окончил Зарьковское танковое училище и военную академию, преподавал тактику в Ульяновском танковом училище. Затем более четверти века трудился на ульяновском водоканале начальником службы по технике безопасности.

Вместе с супругой Валентиной Максимовной Афанасий Феофанович воспитал двух дочерей. Сейчас у ветерана трое внуков и трое правнуков.

В этом году в День Победы Афанасий Феофанович принимал парад возле своего дома.

Глава города поблагодарил ветерана за ратный и трудовой подвиг и пожелал крепкого здоровья, губернатор, который находится в рабочей поездке, поздравил виновника торжества по телефону.