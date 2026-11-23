Следственные органы СКР региона завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Ульяновска, обвиняемого в покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизни потерпевших удалось спасти.
По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УМВД региона.
Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.