В среду, 25 ноября, Ульяновская городская дума рассмотрит в первом чтении проект бюджета города на 2027 и плановой период 2028-2029 годов.

По информации финансового управления администрации, в следующем году доходы городского бюджета составят около 27 712,7 млн руб. и будут сопоставимы с расходами. По сравнению с текущим годом рост поступлений составит 9%.

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Налоговые и неналоговые поступления прогнозируются в размере 13 210, 6 млн руб: налоговые — 12 646, 8 млн руб., неналоговые — 563,8 млн. Безвозмездные поступления из региональной казны запланированы в сумме 14 502,1 млн руб.

Основная часть налоговых поступлений приходится на налог на доходы физлиц, неналоговых — на эффективное использование городского имущества, оказания платных услуг и т. п.

20% доходов поступают от 15 крупнейших налогоплательщиков города, в их числе — филиал АО «Ил» — Авиастар, АО «СимбирСофт», ООО «УАЗ», ульяновское отделение «РЖД», филиал ПАО «Т Плюс», ООО «Трёхсосенский».

В 2027 году администрация Ульяновска собирается реализовать 18 муниципальных программ на общую сумму 24 702,5 млн рублей. Они касаются социальной поддержки жителей, благоустройства, модернизации учреждений образования, культуры и спорта, развития дорожной инфраструктуры, ЖКХ, охраны окружающей среды, поддержки предпринимателей и проектов жителей.

Публичные слушанию по рассмотрению проекта главного финансового документа Ульяновска запланированы на 26 ноября, до 10 декабря гордума рассмотрит проект бюджета во втором чтении.