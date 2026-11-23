ГУ МЧС предупреждают ульяновцев об ухудшении погодных условий. По прогнозу синоптиков, днём 24 ноября и ночью 25-го местами по области и в Ульяноске ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель, гололёд, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Объявлен жёлтый уровень опасности.

Напомним: от сильного ветра не стоит укрываться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач. Участникам дорожного движения при ухудшении погодных условий следует быть особенно внимательными и осторожными. Также важно следить за детьми и при необходимости оказывать помощь пожилым и гражданам с проблемами со здоровьем. Единый телефон вызова экстренных служб — 112.