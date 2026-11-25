В здании ульяновской гимназии №59 (ул. Тельмана, 38) начался капитальный ремонт. Как рассказал глава города Александр Болдакин, в следующем году учреждение образования отметит своё 55-летие, поэтому его коллектив, ученики и их родители с нетерпением ждали обновления.

Благодаря грамотно проведённой подготовке подрядчик смог приступить к работам раньше запланированного срока. В настоящее время специалисты демонтирую старые поктрытия, двери в кабинетах на первом и втором этажах, сантехнику.

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В рамках капитального ремонта в здании обновят инженерные сети, кровлю, двери, входную группу, сделают косметический ремонт в спортзале. Для пищеблока и учебных кабинетов планируется приобрести новое оборудование.

На время ремонта образовательный процесс будет проходить в школе №22 в первую и вторую смены. Для детей организовано горячее питание.

Градоначальник поручил управлению образования держать на контроле вопросы, связанные с учебным процессом, и оперативно решать возникающие проблемы. МБУ «Стройзаказчик», в свою очередь, должен строго контролировать качество и сроки проведения работ.

Капремонт здания ведётся по нацпроекту «Молодёжь и дети», соответствующее финансирование заложено в проекте бюджета на 2027 год.