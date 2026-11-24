Новоспасские полицейские по подозрению в присвоении сельскохозяйственной техники задержали 39-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства.
По решению суда злоумышленник должен был вернуть арендованное имущество, но фермер проигнорировал данное требование и скрыл арендованную технику от судебных приставов.
Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и указанные устройства нашли. Имущество конфисковано и помещено на специализированную стоянку в р.п. Новоспасское.
По факту произошедшего возбужден уголовное дело по ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.