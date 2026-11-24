Новоспасские полицейские по подозрению в присвоении сельскохозяйственной техники задержали 39-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства.

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Установлено, что в 2024 году фермер заключил с лизинговой компанией договор на предоставление ему в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа дисковой бороны стоимостью 5 млн рублей и глубокорыхлителя с комплектом опорных колёс стоимостью 2 млн 65 тысяч рублей. Однако впоследствии подозреваемый, используя технику по назначению, прекратил вносить ежемесячные лизинговые платежи. Представители арендодателя обратились в суд.

По решению суда злоумышленник должен был вернуть арендованное имущество, но фермер проигнорировал данное требование и скрыл арендованную технику от судебных приставов.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и указанные устройства нашли. Имущество конфисковано и помещено на специализированную стоянку в р.п. Новоспасское.

По факту произошедшего возбужден уголовное дело по ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.