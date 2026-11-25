7008 вакансий предлагают сегодня организации и предприятия Ульяновска. Такие данные со ссылкой на региональное агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов приводит администрация города.
Самую высокую потребность в кадрах испытывают:
- Филиал АО «Ил»-Авиастар (709 вакансий),
- УМУП «Ульяновскводоканал» (466 вакансий),
- ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница» им. Ю.Ф. Горячева (129 вакансий),
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- ОГКП «Ульяновский областной водоканал» (39 вакансий)
Самые высокие зарплаты предлагают следующим специалистам:
- Руководитель отдела продаж (ООО «BM Клиник») — 121 000 рублей,
- Врач-анестезиолог-реаниматолог (ООО «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи») — 120 000 рублей,
- Мастер участка (Филиал АО «Ил»-Авиастар) — 112 500 рублей,
- Управляющий производством (ООО «Симбирский мясной двор») — 100 000 рублей,
- Руководитель участка пивоваренного производства (АО «АБ ИнБев Эфес») — 100 000 рублей.