7008 вакансий предлагают сегодня организации и предприятия Ульяновска. Такие данные со ссылкой на региональное агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов приводит администрация города.

Самую высокую потребность в кадрах испытывают:

Филиал АО «Ил»-Авиастар (709 вакансий),

УМУП «Ульяновскводоканал» (466 вакансий),

ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница» им. Ю.Ф. Горячева (129 вакансий),

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ОГКП «Ульяновский областной водоканал» (39 вакансий)

Самые высокие зарплаты предлагают следующим специалистам: