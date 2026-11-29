В ночь на воскресенье, 29 ноября, над Ульяновской областью перехватили и уничтожили 12 вражеских БПЛА. Обломки беспилотников упали на территории Новоспасского, Цильнинского и Николаевского районов. В результате инцидентов никто не пострадал, имещество на земле повреждений не получило. Губернатор Алексей Русских поблагодарил дежурные силы ПВО и мобильные огневые группы за слаженную работу.

Напоминаем: распространять в Сети фотографии и видеозаписи БПЛА, их обломков и работы ПВО по соображениям безопасности строжайше запрещено. Также не следует приближаться к обломкам упавших дронов — они могут нести смертельную угрозу.

При визуальном обнаружении летящих БПЛА необходимо сообщать по телефону 112.