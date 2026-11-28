Ульяновский автозавод отмечает 85-летие. В рамках празднования знаменательной даты на предприятии состоялась церемония запуска нового оборудования. В ней принял участие губернатор Алексей Русских.
Новый комплекс лазерной резки обеспечит высокоточную трёхмерную резку крупных кузовных деталей и ускорит освоение производства новых деталей. Разделительные операции переведут на лазерную резку, изготавливать штамповую оснастку теперь нет необходимости.
Запуск нового пресса мощностью 2,5 тысячи тонн-сил расширит технологические возможности производства и позволит штамповать крупные детали рамы и кузовов для пикапов и внедорожников.
В организацию нового прессового производства предстоит вложить 1,1 млрд рублей, 850 млн из них привлечено в виде льготного займа Фонда развития промышленности.