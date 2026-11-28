Ульяновский автозавод отмечает 85-летие. В рамках празднования знаменательной даты на предприятии состоялась церемония запуска нового оборудования. В ней принял участие губернатор Алексей Русских.

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«Продолжаем тесно сотрудничать с ПАО «Соллерс» по развитию УАЗ в соответствии с подписанным соглашением об инвестировании 18 млрд рублей в развитие завода, - отметил глава региона. - На предприятии «Штамповые технологии» сегодня запустили новый высокотехнологичный участок лазерной резки и один из самых мощных в технологической цепочке группы СОЛЛЕРС пресс. Здесь помогла поддержка Фонда развития промышленности».

Новый комплекс лазерной резки обеспечит высокоточную трёхмерную резку крупных кузовных деталей и ускорит освоение производства новых деталей. Разделительные операции переведут на лазерную резку, изготавливать штамповую оснастку теперь нет необходимости.

Запуск нового пресса мощностью 2,5 тысячи тонн-сил расширит технологические возможности производства и позволит штамповать крупные детали рамы и кузовов для пикапов и внедорожников.

В организацию нового прессового производства предстоит вложить 1,1 млрд рублей, 850 млн из них привлечено в виде льготного займа Фонда развития промышленности.