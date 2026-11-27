Ветеран Ульяновского автомобильного завода, автор товарного знака УАЗ и констуктор-дизайнер автомобилей Альберт Рахманов передал музею предприятия ценный эскиз, который более 70 лет хранил у себя дома. Знаменательное событие произошло в рамках торжественного мероприятия, посвященного 85-летию завода.

Как рассказал губернатор Алексей Русских, имя Альберта Рахманова будет носить многофункциональный Центр истории Ульяновского автозавода, который сейчас создаётся в знак уважения всем поколениям заводчан.

«Во время прямой линии я поддержал инициативу ветеранов завода: новый центр должен быть открыт для всех желающих, а сама территория должна стать благоустроенной и комфортной частью города, — подчеркнул глава региона. — Совместно с руководством предприятия реализуем этот проект. Уверен, что здесь будут собираться и ветераны, и молодежь, и семьи с детьми».