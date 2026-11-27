В дежурную часть полиции обратилась 46-летняя жительница Железнодорожного района Ульяновска, сообщившая, что у её 15-летнего сына вымогают деньги.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в обстоятельствах произошедшего. В середине лета сын заявительницы, катаясь на велосипеде, случайно сбил 45-летнюю москвичку, гостившую в Ульяновске и родственников. В результате происшествия женщина получила незначительные травмы.

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На месте столкновения жительница столицы оценила ущерб, причинённый её здоровью, в три тысячи рублей и потребовала от подростка данную компенсацию. Таких денег у парня не оказалось. Он отдал 500 рублей и пообещал в короткий срок собрать остальную сумму. Собеседники обменялись номерами телефонов и расстались.

После произошедшего женщина обратилась в медучреждение, где рассказала, что получила бытовую травму. После получения помощи москвичка позвонила юному велосипедисту и под угрозой обращения в полицию потребовала от него 50 тысяч в качестве возмещения морального вреда. Подросток испугался и попросил эту сумму у деда — якобы на покупку нового велосипеда. Полученные средства он перевёл на банковскую карту злоумышленницы.

Через некоторое время предприимчивая дама вновь напомнила о себе и потребовала от юноши оплатить её лечение и возместить стоимость якобы приобретённых лекарств. Подросток снова обратился в дедушке — попросил перевести ему более 14 тысяч рублей будто бы для собственных нужд. Пенсионер выполнил пожелание внука, полученные деньги паренёк перевёл шантажистке.

Пообщавшись с пожилым родственником, заявительница узнала о финансовых запросах сына и стала выяснять, куда уходят такие деньги. Подросток рассказал обо всём матери, и та обратилась в полицию. Общий ущерб, причинённый семье несовершеннолетнего, составил 64 900 рублей.

После того, как подозреваемая в очередной раз приехала из Москвы в Ульяновска, её задержали оперативники. Женщина признала свою вину и полностью возместила причинённый ущерб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ («вымогательство»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.