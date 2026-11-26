При столкновении двух автомобилей в Засвияжском районе Ульяновска пострадали пять человек. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 25 ноября в 22:53 около дома № 8 по улице Промышленной. 18-летняя девушка, получившая права менее года назад, при управлении автомобилем «Киа Церато» совершила выезд на полосу встречного движения, что закончилось столкновением с движущимся по ней автомобилем «Черри Тигго 4», за рулём которого находилась женщина 49 лет. В результате ДТП четыре человека были госпитализированы. Это водители обеих машин и два пассажира «Киа» (парни 17 и 18 лет). 18-летнего пассажира «Черри» после обследования отпустили из больницы домой.
В Засвияжье 18-летняя девушка на «Киа» устроила ДТП с пятью пострадавшими
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