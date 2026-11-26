В ходе состоявшейся 26 ноября прямой линии губернатора Алексея Русских был поднят вопрос нехватки мест для учащихся начальных классов в микрорайоне «Юго-Западный». Как отметил глава региона, решить проблему должен второй корпус Губернаторского лицея № 100.

Новость по теме Помощник Мишустина осмотрел оползневый склон и строящийся корпус лицея №100

В настоящее время готовность здания составляет 85%, строительство идёт хорошими темпами. На объекте завершен монтаж окон и наружных дверей, устройство систем вентиляции и отопления — во всём здании уже запущено тепло. Сейчас строители занимаются отделкой помещений двухэтажного блока, где разместятся пищеблок, два спортивных зала и один актовый, монтируют потолки на первом этаже четырёхэтажной части здания (во второго по четвёртый этажи данные работы уже выполнены), устанавливают сантехнику. Параллельно идёт благоустройство территории.