Массовое ДТП произошло в Железнодорожном районе Ульяновска в среду, 25 ноября. Как сообщают в Госавтоинспекции региона, авария случилась в 17:35 около дома № 44а по улице Инзенской. 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора», получивший права менее месяца назад, не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21074, за рулём которого находился 40-летний мужчина. От удара ВАЗ отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «Белджи», которым управляла женщина 38 лет. После ДТП водитель и 28-летний пассажир автомашины ВАЗ-21074 были доставлены в медучреждение. Обоих в итоге отпустили домой. В Майнском районе «десятка» с неопытным водителем врезалась в дерево Подробнее