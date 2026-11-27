В четверг, 26 ноября, в Димитровграде сбили пенсионерку. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в 6:25 утра около дома № 72 по улице Ульяновской. 34-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2172 («Лада Приора»), выехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход и сбил идущую по нему женщину 60 лет. Пострадавшую госпитализировали. В центре Ульяновске «Гранта» сбила мужчину, который шёл по «зебре» Подробнее