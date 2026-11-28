Ульяновское отделение Социального фонда России сообщило о предстоящих изменениях в формате работе клиентских служб.

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С 1 января 2027 года к жителям Павловского и Новомалыклинского районов специалисты СФР будут приезжать по установленному графику. Информация о местах проведения выездного приёма будет размещаться на региональной странице официального сайта СФР.

Клиентская служба Железнодорожного района Ульяновска с нового года также будет оптимизирована. По всем вопрос жители района смогут обращаться в клиентскую службу, работающую в Засвияжском или Ленинском районах.

Напомним: значительная часть услуг СФР доступна в электронном виде через портал госуслуг. В настоящее время Социальный фонд предоставляет 41 услугу и меру господдержки в беззаявительном порядке.