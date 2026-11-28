Губернатор Алексей Русских в преддверии Дня матери навестил многодетную семью Потаповых, проживающую в Ульяновске.

Вероника Леонидовна и Алексей Александрович воспитывают шестерых сыновей. Старший Александр — офицер, участвует в СВО, 18-летний Дмитрий окончил суворовское училище, сейчас он курсант Ульяновского высшего военного авиационного училища лётчиков. Младшие Сергей, Евгений, Даниил и Алексей занимаются учатся, занимаются спортом и рисованием, конструируют, помогают маме по дому.

Супруги вместе уже 25 лет. Секрет своего семейного счастья они видят в любви.

«Они создали большую и дружную семью, в которой детям дарят заботу, ласку и уверенность в том, что их всегда поддержат, — рассказал губернатор. — Семья Потаповых не раз получала признание и на региональном уровне — в том числе становилась победителем конкурса „Семья года“. Муж и сыновья стараются беречь Веронику Леонидовну, заботиться о ней и радовать. А для мамы большого семейства её ребята — главная опора».