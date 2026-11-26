Ночью 26 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ульяновской областью один вражеский беспилотник. Как сообщает губернатор Алексей Русских, обломки БПЛА упали на территории Николаевского района. В результате инцидента никто не пострадал, имущество повреждений не получило.

Напоминаем: распространять в Сети фотографии и видеозаписи БПЛА, их обломков и работы ПВО категорически запрещено — это вопрос безопасности. Также не следует приближаться к обломкам упавших дронов — они могут нести смертельную угрозу.

При визуальном обнаружении летящих беспилотников необходимо сообщать по телефону 112.