Три техногенных пожара произошло в Ульяновской области в субботу, 28 ноября. Такие данные приводят в ГУ МЧС региона.
В селе Ундоры Ульяновского района загорелся кирпичный гараж на улице Полевой. В результате происшествия строение покрылось копотью, полностью сгорела самодельная коптильня.
В Димитровграде возгорание случилось в жилом деревянном доме на улице Тухачевского. Часть внутренней отделки строения была повреждена огнём.
В результате пожаров никто не пострадал. Причины возгораний устанавливаются.