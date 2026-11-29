Три техногенных пожара произошло в Ульяновской области в субботу, 28 ноября. Такие данные приводят в ГУ МЧС региона.

Новость по теме Ульяновские пожарные вынесли из горящего гаража 4 газовых баллона

В селе Головино Николаевского района горела бревенчатая баня на улице Садовой. Огонь повредил кровлю строения.

В селе Ундоры Ульяновского района загорелся кирпичный гараж на улице Полевой. В результате происшествия строение покрылось копотью, полностью сгорела самодельная коптильня.

В Димитровграде возгорание случилось в жилом деревянном доме на улице Тухачевского. Часть внутренней отделки строения была повреждена огнём.

В результате пожаров никто не пострадал. Причины возгораний устанавливаются.