Четыре серьёзных пожара ликвидировали в Ульяновской области в понедельник, 23 ноября. Такие данные приводят в ГУ МЧС региона.

Новость по теме В Засвияжском районе Ульяновска загорелся торговый киоск

В селе Тушна Сенгилеевского района горела деревянная баня на улице Крупской. Огонь уничтожил кровлю и предбанник.

На проспекте Созидателей в Заволжском районе Ульяновска от огня пострадала трёхкомнатная квартира МКД — повреждения получили внутренняя отделка и вещи.

В селе Дмитриевка Радищевского района вспыхнул автомобиль ВАЗ-2109. В результате произошедшего на улице Левина у транспортного средства был повреждён моторный отсек.

Аналогичный инцидент случился на улице Пархоменко в Ленинском районе Ульяновска – огонь повредил салон автомашины «Лада Приора».

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причины возгораний устанавливаются.