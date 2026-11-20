В ГУ МЧС региона сообщили о пожаре в Железнодорожном районе Ульяновска. По данным чрезвычайного ведомства, сегодня, 20 ноября, в многоквартирном доме по улице Хрустальной загорелась квартира на втором этаже. Из здания эвакуировали 15 человек. Никто не пострадал. В квартире дома по улице Пушкарёва в Ульяновске загорелись вещи Подробнее