В ГУ МЧС региона сообщили о пожаре в Железнодорожном районе Ульяновска. По данным чрезвычайного ведомства, сегодня, 20 ноября, в многоквартирном доме по улице Хрустальной загорелась квартира на втором этаже. Из здания эвакуировали 15 человек. Никто не пострадал.
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