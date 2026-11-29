В дежурную часть полиции Железнодорожного района Ульяновска поступило сообщение об избиении 47-летней местной жительницы.

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По подозрению в совершении данного преступления сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали 54-летнего сожителя потерпевшей.

Предварительно установлено, что женщина пришла в гости к знакомому, где распивала спиртное. Сожитель, узнав об этом, отправился за ней. Встреча на чужой территории закончилась ссорой на почве ревности, в ходе которой мужчина стал избивать сожительницу, пустив в ход кулаки и ноги. На улице, возле подъезда дома избиение продолжилось. Свидетелями потасовки стали жильцы дома, которые и вызвали полицию. Женщину, получившую множественные травмы, доставили в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.