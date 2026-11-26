41-летний житель Ульяновска попал под уголовное дело за «огненное» выяснение отношений.

По информации УМВД региона, дело было в многоквартирном доме по улице Рябикова в Засвияжском районе. Ранее судимый мужчина после ссоры с сожительницей из чувства мести поджёг у двери её квартиры коробку с обувью. Соседка заметила возгорание и вызвала пожарных. Поджигатель попытался справиться с огнём сам, но, заметив свидетельницу, предпочёл скрыться. Впрочем, уйти далеко злоумышленнику не удалось — его задержали сотрудники полиции.

Огонь повредил дверь квартиры и стены в подъезде.