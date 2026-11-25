Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области единогласно поддержали проект регионального бюджета на 2027 и плановый период 2028-2029 годов во втором чтении.

«Бюджет сохраняет выраженную социальную направленность: около 70% всех расходов предназначено на поддержку граждан, развитие человеческого капитала и улучшение качества жизни, - отметил губернатор Алексей Русских. - Все социальные обязательства обеспечены финансированием в полном объёме, мы продолжим реализацию национальных проектов. Среди ключевых приоритетов — курс на оздоровление государственных и муниципальных финансов, а также обеспечение устойчивости на местах: финансовая помощь муниципалитетам и поддержка села составляет почти треть расходов областной казны. Кроме того, мы продолжим опираться на нашу развитую промышленную базу и развивать инфраструктуру промышленных зон».

Новость по теме Доходы Ульяновска в 2027 году превысят 27,712 млрд рублей

Доходы областного бюджета в 2027 году спрогнозированы в размере 118,2 млрд рублей, 98,8 млрд из которых приходится на собственные доходы: налоговые и неналоговые. Расходы заложены в сумме почти 118,3 млрд.

Один из главных приоритетов - «детский бюджет». Его объём составит 33,8 млрд — на 107 млн больше, чем в первоначальном варианте бюджета 2026 года. В эту сумму входят: заработная плата педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций (17,3 млрд рублей), содержание детских учреждений социальной защиты и детских домов, учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (2,6 млрд), ежемесячная выплата на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье (740 млн), приобретение жилья для детей-сирот (638 млн), обеспечение отдыха и оздоровления детей (460 млн).

16,1 млрд рублей заложено на реализацию нацпроектов. Это на 2027 год, на ближайшие три — 40,8 млрд. Самые ресурсоёмкие нацпроекты: «Инфраструктура для жизни» – 9,5 млрд рублей, «Молодёжь и дети» – 3,8 млрд, «Семья» – 1,7 млрд.

В 2027 году планируется реализовать 22 государственные программы на общую сумму 109,6 млрд рублей (это 92,6% всех расходов).

Расходы на образование составят 30,7 млрд рублей, на мероприятия в сфере социальной политики — 19,2 млрд, на здравоохранение — более 18 млрд, на культуры — 3,2 млрд, на развитие физкультуры и спорта — более 2 млрд.

Средства дорожного фонда составят 13,2 млрд рублей, на развитие транспортной отрасли направят 755 млн, на ЖКХ — 4,5 млрд, на поддержку сельского хозяйства — 2,7 млрд.

Программу поддержки местных инициатив профинансируют на 300 млн рублей. 100 млн из этой суммы направят на инициативы в сфере дорожного хозяйства.

Значительный объём бюджетных средств (36,9 млрд рублей - более 31% всех расходов) пойдёт на поддержку муниципальных образований.