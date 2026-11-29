Прокуратура Ульяновской области подвела итоги своей деятельности за минувшую неделю.
- На личных приёмах руководители региональной и территориальных прокуратур приняли 107 граждан;
- Сотрудниками надзорного ведомства рассмотрено 274 обращения;
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- Подведены итоги проверки исполнения должностными лицами регионального ГУ МЧС законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей при осуществлении пожарного надзора и возбуждении дел об административных правонарушениях: выявлено более 360 нарушений закона, приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение;
- Прокуратуры Железнодорожного района Ульяновска, Старокулаткинского и Тереньгульского районов защитили право детей на охрану жизни и здоровья;
- На основании постановлений прокуроров в Ульяновском районе области и Железнодорожном районе Ульяновска к ответственности привлекли руководителей, нарушивших порядок рассмотрения обращений граждан;
- Территориальными органами прокуратуры пресечены нарушения законодательства в таких сферах, как защита прав предпринимателей, обращение с отходами производства и потребления, обеспечения безопасности дорожного движения, водо- и электроснабжения, а также водоотведения.
- Поддержано гособвинение по 63 уголовныму делам.