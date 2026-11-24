Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП России добились полного возмещения ущерба, причинённого Ульяновскому институту гражданской авиации. Всю сумму перечислил один из двух осуждённых, которые были обязаны возместить её солидарно.

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Преступная схема была связана с ремонтом системы электроснабжения учебного аэродрома. Сотрудник вуза завысил проектную стоимость ремонта, после чего подрядчику по подложным документам оплатили работы, которые он фактически не выполнял. Часть полученной суммы руководитель подрядной организации передал сотруднику института.

Суд признал обоих участников схемы виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Работнику института назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, руководителю подрядной организации — два с половиной гола условно со штрафом 300 тысяч рублей. Также суд обязал солидарно возместить ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Исполнительные документы поступили в специализированное отделение судебных приставов по Ульяновской области ГМУ ФССП России. Должников ознакомили с постановлениями о возбуждении исполнительных производств и временно ограничили в праве на выезд за пределы РФ.

Чтобы не платить исполнительский сбор, бывший сотрудник института перечислил в установленный срок всю сумму долга.