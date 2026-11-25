Ещё один нестационарный торговый объект собираются демонтировать в Ульяновске. Напомним: по указанию мэра Александра Болдакина городские службы проводят мониторинг улиц на предмет нахождения на них незаконных и потенциально опасных объектов, которые впоследствии демонтируются.

В первой декаде декабря специалисты МУП «Ульяновскэлектротранс» уберут киоск, который находится вблизи дома № 66 по улице Радищева. Собственник сможет вернуть имущество, если представит документы на него и возместит муниципалитету расходы на демонтаж, транспортировку и хранение. С начала года с улиц Ульяновска убрали 15 НТО, установленных незаконно Подробнее